***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS32225 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesi AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MPARKYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MLP Sağlık Hizmetleri A.ŞKaynak Kuruluş MLP Sağlık Hizmetleri A.ŞTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 14.03.2022Vade (Gün Sayısı) 367Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,5768Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS32225Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 4Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 4,9685 19,9286 21,4695 7.452.749,99 Evet2 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 5,6233 22,555 24,5375 8.434.949,99 Evet3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 5,5768 22,3685 24,31774 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik 367 gün vadeli, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 150.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek AçıklamalarTRDYVKS32225 ISIN kodlu kira sertifikasının 2.kupon ödeme dönemine ilişkin 8.434.949,99 TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963140BIST