***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS52215 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MPARKDüzeltme Nedeni Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Kaynak Kuruluş MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 25.05.2022Vade (Gün Sayısı) 366Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,3189Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS52215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 4Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 5,3585 21,4929 23,2899 13.396.249,98 Evet2 22.11.2021 19.11.2021 22.11.2021 5,4486 21,8543 23,71333 21.02.2022 18.02.2022 21.02.2022 5,3189 21,224 23,10414 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRDYVKS52215 ISIN kodlu kira sertifikasının 3.kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı 5.3189 % olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978763BIST