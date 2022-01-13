***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
13.01.2022 16:49
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKS12326 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının Kesinleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Düzeltme Nedeni Kâr payı oranının kesinleşmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Kaynak Kuruluş MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Kurucu YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 727
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 6,8705
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS12326
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
Kupon Sayısı 8
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 4,8515 19,4593 20,9274 3.396.050 Evet
2 16.07.2021 14.07.2021 16.07.2021 5,7918 23,2308 25,3363 4.054.259,99 Evet
3 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 5,687 22,8105 24,839 3.980.900 Evet
4 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 5,5995 22,4595 24,4249
5 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 6,8705 22,5575 30,5415
6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022
7 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
8 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRDYVKS12326 ISIN kodlu kira sertifikasının 5.kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı 6.8705% olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Ek Açıklamalar
TRDYVKS12326 ISIN kodlu kira sertifikasının 5.kupon ödeme dönemine ilişkin kâr payı oranı 6.8705% olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993545
BIST