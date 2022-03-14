***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
14.03.2022 18:26
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDYVKS32225 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş
Kaynak Kuruluş MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 14.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 367
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 6,3573
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS32225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 4
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 4,9685 19,9286 21,4695 7.452.749,99 Evet
2 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 5,6233 22,555 24,5375 8.434.949,99 Evet
3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 5,5768 22,3685 24,3177 8.365.199,98 Evet
4 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 6,3573 24,6853 27,0389 9.535.949,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 150.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKS32225 ISIN kodlu 150.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 4. kupon dönemine ilişkin 9,535,949.99 TL kar payı ödemesi ve 150.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (14.03.2022) itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010413
BIST