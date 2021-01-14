***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.01.2021 15:30
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000-TL (beşyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902125
BIST
15:351.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,95
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
15:357,3793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0235
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:358,9800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9655
15:35436,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,92
|Açılış
|: 436,62
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:35
|PKENT
|979,00
|2.158.325
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|25.963.477
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.052.780
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.518.127
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,19
|1.660.095.103
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,67
|1.422.252.728
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,10
|980.474.658
|% -0,96
|
|TCELL
|16,90
|952.463.997
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,46
|939.602.500
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,63
|825.108.366
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,46
|939.602.500
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,67
|1.422.252.728
|% -2,91
|
|TSKB
|1,90
|397.308.254
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|672.846.923
|% -0,39
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3730
|7,3793
|% -0,32
|
|Euro
|8,9717
|8,9800
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,0452
|10,0956
|% -0,15
|
|Frank
|8,2550
|8,3047
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9615
|1,9713
|% -0,31
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-8,71
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-44,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-40,79
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-19,73
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,87
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 14 kaybederek (% -0.66 ) 1, 686
-
15:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, DOHOL
-
15:47XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 23, 557.00 milyon TL de
-
15:47ENKAI
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 429, 868 adet işlem
-
15:46EUKYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 242 adet işlem