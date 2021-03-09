***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.03.2021 17:06
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce yapılacak, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000 TL ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916535
BIST
16:581.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,39
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:587,6369
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,1155
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:589,0874
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1086
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:58421,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,26
|Açılış
|: 421,58
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:58
|TRILC
|13,31
|156.645
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.914.554
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.863
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.740.307
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|154.291.996
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.519.721
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|BJKAS
|4,39
|364.489.423
|% -8,73
|
|GARAN
|9,01
|1.927.518.068
|% 0,11
|
|THYAO
|14,96
|1.556.284.274
|% 2,12
|
|PETKM
|6,23
|1.211.023.866
|% 0,00
|
|SISE
|7,64
|890.765.254
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,36
|805.990.822
|% 1,38
|
|GARAN
|9,01
|1.927.518.068
|% 0,11
|
|PETKM
|6,23
|1.211.023.866
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|433.066.302
|% 1,27
|
|SISE
|7,64
|890.765.254
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,36
|805.990.822
|% 1,38
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6323
|7,6369
|% -1,49
|
|Euro
|9,0805
|9,0874
|% -1,18
|
|Sterlin
|10,5917
|10,6448
|% -0,68
|
|Frank
|8,1793
|8,2285
|% -0,66
|
|Riyal
|2,0322
|2,0424
|% -1,19
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,63
|
|Altın Gr.
|421
|421
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.785
|2.858
|23,38
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|11,31
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,65
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,10
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|0,11
|
Seans Raporu
16:58
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17:12AKYHO
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 41 artarak (% 1.22 ) 1, 357
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17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, EMKEL, TRILC, SANEL, SNGYO, VKFYO, FADE, VAKKO, SRVGY