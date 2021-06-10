***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.06.2021 18:17
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
03/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
03/06/2021
Saati
11:00
Adresi
Meclisi Mebusan Cad. N 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
09/06/2021
Açıklamalar
Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tescil edilmiş olup, ilgili evrak ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941797
BIST
18:001.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:008,4371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -0,1528
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4313
18:0010,2812
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -0,1858
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2781
18:00512,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -8,76
|Açılış
|: 512,89
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EMKEL
|2,09
|6.039.996
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,50
|441.569
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|467.703.735
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.681.147
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.307.453
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.982.019
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.955.826
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.129.708
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,10
|2.089.706.069
|% 2,07
|
|GARAN
|8,47
|1.550.901.608
|% 1,32
|
|THYAO
|14,43
|1.199.471.227
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,17
|1.034.255.590
|% 6,37
|
|YKBNK
|2,28
|526.155.434
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,17
|1.034.255.590
|% 6,37
|
|YKBNK
|2,28
|526.155.434
|% 0,44
|
|GARAN
|8,47
|1.550.901.608
|% 1,32
|
|IHLGM
|1,25
|153.759.263
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|142.506.769
|% -0,71
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4353
|8,4371
|% -1,78
|
|Euro
|10,2759
|10,2812
|% -1,78
|
|Sterlin
|11,9015
|11,9612
|% -1,54
|
|Frank
|9,3834
|9,4399
|% -1,75
|
|Riyal
|2,2434
|2,2546
|% -1,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|1,87
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-9,45
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,41
|72,41
|0,19
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem