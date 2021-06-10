***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi03/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih03/06/2021Saati11:00AdresiMeclisi Mebusan Cad. N 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil Tarihi09/06/2021AçıklamalarŞirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tescil edilmiş olup, ilgili evrak ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941797BIST