***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2021 18:27
***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORHAN AKLAR Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Avukat
MERAL MURATHAN Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ZEKİ DAVUT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortalığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat
SERCAN ZENGİN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Grup Yöneticisi
RECEP BİLDİK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü
OJEN ARSLANYAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mali Kontrol Müdürlüğü Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941802
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4263
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -0,1636
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4226
18:0510,2713
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,1957
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2658
18:05513,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -8,23
|Açılış
|: 513,41
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4213
|8,4263
|% -1,90
|
|Euro
|10,2630
|10,2713
|% -1,87
|
|Sterlin
|11,8995
|11,9592
|% -1,56
|
|Frank
|9,3782
|9,4347
|% -1,80
|
|Riyal
|2,2413
|2,2525
|% -1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|4,75
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,29
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem