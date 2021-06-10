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***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.06.2021 18:27



***YATVK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORHAN AKLAR Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Avukat
MERAL MURATHAN Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
ZEKİ DAVUT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortalığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat
SERCAN ZENGİN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Grup Yöneticisi
RECEP BİLDİK Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü
OJEN ARSLANYAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mali Kontrol Müdürlüğü Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941802


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Tam 3.387 3.474 -50,14  
Yarım 1.637 1.681 -24,26  
Çeyrek 821 840 -12,13  
Gümüş.Ons 27,91 27,94 0,16  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 -0,10  
B. Petrol 72,59 72,59 0,37  
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