***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
15.04.2021 09:33
***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 400.000.000.-TL (dörtyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu'nu ekte sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928337
BIST
11:541.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
11:548,0528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
11:549,6626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0200
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
11:54452,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,69
|Açılış
|: 452,02
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler11:54
|MTRKS
|59,95
|175.031.339
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|8.582.962
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|6.946.899
|% 9,93
|
|SARKY
|16,11
|38.699.970
|% 7,26
|
|VAKKO
|15,08
|53.188.341
|% 7,03
|
|TKURU
|298,30
|1.326.242
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.269.460
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.180.888
|% -9,94
|
|KRTEK
|14,69
|8.568.767
|% -9,60
|
|GARAN
|7,28
|1.866.847.834
|% 4,15
|
|SASA
|47,20
|644.251.823
|% 1,42
|
|EREGL
|17,93
|485.676.234
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,64
|485.466.710
|% 3,24
|
|TUREX
|17,51
|377.775.925
|% -9,32
|
|GARAN
|7,28
|1.866.847.834
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,20
|305.957.948
|% 2,33
|
|KRDMD
|7,64
|485.466.710
|% 3,24
|
|TSKB
|1,35
|73.011.472
|% 1,50
|
|ODAS
|3,70
|189.680.392
|% 1,37
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0496
|8,0528
|% -0,22
|
|Euro
|9,6574
|9,6626
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,0619
|11,1174
|% -0,14
|
|Frank
|8,6885
|8,7408
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1393
|2,1500
|% -0,23
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,45
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.979
|3.056
|-4,16
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|-2,01
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|-0,18
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Seans Raporu
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