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***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

02.12.2020 18:30



***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Ödemesi Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kurucu Yatırım Varlık Kiralama AŞ
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 02.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,3689
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS62115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.05.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 4
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding AŞ

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 3,2792 13,1528 13,8166 1.639.600 Evet
2 02.12.2020 01.12.2020 02.12.2020 4,309 17,2834 18,4373 2.154.500 Evet
3 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 4,3689 17,5236 18,7103
4 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 2. kupon dönemine ilişkin 2.154.500,00-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891044


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