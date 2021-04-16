***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.04.2021 15:11
***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000-TL (dörtyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928789
BIST
16:301.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:308,0834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0761
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:309,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0850
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:30461,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,85
|Açılış
|: 461,26
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:30
|QUAGR
|29,12
|191.041.025
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|48.786.696
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.393.771
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,32
|10.169.779
|% -47,55
|
|PEKGY
|1,80
|10.968.299
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.621.647
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.033.082
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.457.640.283
|% -0,27
|
|EREGL
|18,13
|1.141.808.751
|% 0,55
|
|ODAS
|3,33
|658.638.726
|% -9,51
|
|PETKM
|6,33
|475.581.922
|% -1,25
|
|TUREX
|15,65
|449.087.053
|% -9,95
|
|GARAN
|7,29
|1.457.640.283
|% -0,27
|
|ODAS
|3,33
|658.638.726
|% -9,51
|
|YKBNK
|2,16
|357.560.979
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,86
|289.071.055
|% 1,09
|
|TSKB
|1,30
|122.338.859
|% -2,99
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0793
|8,0834
|% 0,95
|
|Euro
|9,6866
|9,6912
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,1154
|11,1711
|% 0,99
|
|Frank
|8,7534
|8,8061
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1480
|2,1587
|% 0,87
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|11,43
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,88
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,12
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|0,03
|