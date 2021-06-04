***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
04.06.2021 18:47
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş (YAYLA) payında 07/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/07/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, YAYLA payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/06/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Muhammed Ali DALKIRAN
38516505
Sezer BAYRAKTAR
34802801
Mustafa DALKIRAN
45279489
Aynur ÇIRAK
36692753
Şeyhmus GÜLTEKİN
22090233
Burak AMAÇ
23600369
Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/09/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940256
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0445
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0239
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05527,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,95
|Açılış
|: 527,39
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6532
|8,6586
|% -0,50
|
|Euro
|10,5401
|10,5495
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,2517
|12,3132
|% 0,11
|
|Frank
|9,6028
|9,6607
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3054
|2,3170
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|20,85
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,76
|0,08
|
|B. Petrol
|71,57
|71,57
|0,26
|
Seans Raporu
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