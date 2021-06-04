***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [YAYLA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş (YAYLA) payında 07/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/07/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, YAYLA payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/06/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıMuhammed Ali DALKIRAN38516505Sezer BAYRAKTAR34802801Mustafa DALKIRAN45279489Aynur ÇIRAK36692753Şeyhmus GÜLTEKİN22090233Burak AMAÇ23600369Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/09/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940256BIST