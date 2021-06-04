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***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

04.06.2021 18:47



***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

               Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş (YAYLA) payında 07/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/07/2021'dir.
 
Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, YAYLA payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/06/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    Muhammed  Ali DALKIRAN
    38516505

    Sezer  BAYRAKTAR
    34802801

    Mustafa  DALKIRAN
    45279489

    Aynur  ÇIRAK
    36692753

    Şeyhmus  GÜLTEKİN
    22090233

    Burak  AMAÇ
    23600369

 
Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/09/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940256


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Cumhuriyet 3.484 3.536 13,00  
Tam 3.468 3.557 14,64  
Yarım 1.676 1.721 7,09  
Çeyrek 841 860 3,54  
Gümüş.Ons 27,79 27,82 0,37  
Gümüş Gr. 7,75 7,76 0,08  
B. Petrol 71,57 71,57 0,26  
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