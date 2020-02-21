***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 17:40
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820914
BIST
17:38117.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.548,95
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:386,1138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:386,6298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6333
En Düşük
6,5655
17:38323,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 5,47
|Açılış
|: 323,19
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|109.547.848
|% 19,97
|
|TRCAS
|3,74
|96.709.477
|% 15,43
|
|ESCOM
|3,12
|9.302.472
|% 14,71
|
|RHEAG
|1,98
|5.022.425
|% 13,79
|
|RYGYO
|9,39
|94.068.603
|% 13,41
|
|MIPAZ
|3,05
|162.947.455
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,53
|14.254.242
|% -7,98
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,90
|93.427.659
|% -5,30
|
|THYAO
|14,47
|1.706.692.475
|% 0,70
|
|ASELS
|29,04
|1.238.406.979
|% 2,40
|
|KOZAA
|12,41
|728.205.898
|% 10,41
|
|IPEKE
|9,80
|685.866.021
|% 6,41
|
|KRDMD
|2,80
|523.996.189
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,54
|365.226.609
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|416.969.765
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,80
|523.996.189
|% 3,32
|
|ALBRK
|1,54
|232.135.733
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|177.157.114
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8968
|7,9365
|% 0,78
|
|Frank
|6,2123
|6,2497
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|22,17
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,15
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,15
|58,15
|-1,16
|
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