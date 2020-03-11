***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 13:12
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826904
BIST
13:58101.314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 251,76
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:586,1672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:586,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,9710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:58330,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,41
|Açılış
|: 329,97
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,97
|156.092.733
|% 19,22
|
|RTALB
|2,28
|32.001.425
|% 18,75
|
|DEVA
|9,80
|108.625.590
|% 18,21
|
|SELEC
|7,21
|73.772.809
|% 17,24
|
|ECZYT
|10,64
|72.180.866
|% 15,78
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|611.663
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.576.769
|% -14,74
|
|ARMDA
|15,48
|557.183
|% -12,54
|
|TSPOR
|4,19
|186.106.555
|% -12,16
|
|ASELS
|25,56
|684.907.122
|% -1,31
|
|THYAO
|9,85
|423.354.080
|% -1,20
|
|GARAN
|9,45
|245.268.142
|% 1,07
|
|TSPOR
|4,19
|186.106.555
|% -12,16
|
|GSRAY
|2,38
|175.371.219
|% -7,39
|
|IHLGM
|1,15
|103.766.044
|% -3,36
|
|ODAS
|1,60
|146.094.887
|% -6,98
|
|ADESE
|1,32
|107.087.616
|% 5,60
|
|CEMAS
|0,94
|78.903.893
|% -6,00
|
|GSRAY
|2,38
|175.371.219
|% -7,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9493
|7,9891
|% 0,28
|
|Frank
|6,5652
|6,6048
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6384
|1,6466
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.176
|2.230
|20,91
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,12
|
|Çeyrek
|528
|539
|5,06
|