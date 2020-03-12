***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:08
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827355
BIST
11:1497.414
En Yüksek
|Değişim
|: -3,52%
|| -3.552,51
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.299
11:146,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
11:147,0341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:14329,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,64
|Açılış
|: 329,30
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.142.959
|% 20,00
|
|ECILC
|4,73
|173.968.789
|% 18,55
|
|DEVA
|11,57
|87.114.716
|% 16,40
|
|SELEC
|8,59
|65.888.534
|% 16,40
|
|VKING
|3,91
|6.844.259
|% 15,00
|
|RYSAS
|4,68
|15.171.330
|% -17,75
|
|HUBVC
|16,46
|16.884.073
|% -17,70
|
|RYGYO
|4,39
|8.583.544
|% -17,64
|
|ALCTL
|13,50
|6.299.024
|% -16,72
|
|TSPOR
|3,59
|65.655.144
|% -16,51
|
|THYAO
|8,94
|214.522.019
|% -6,97
|
|ASELS
|24,86
|193.045.740
|% -4,97
|
|ECILC
|4,73
|173.968.789
|% 18,55
|
|MGROS
|23,96
|111.964.064
|% 4,26
|
|DEVA
|11,57
|87.114.716
|% 16,40
|
|IHLGM
|1,01
|60.685.474
|% -9,82
|
|ODAS
|1,41
|64.133.277
|% -12,42
|
|ADESE
|1,31
|52.640.279
|% -0,76
|
|ECILC
|4,73
|173.968.789
|% 18,55
|
|CEMAS
|0,82
|28.492.140
|% -10,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9694
|8,0094
|% 0,38
|
|Frank
|6,6464
|6,6865
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6553
|1,6636
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|5,83
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,94
|33,94
|-1,85
|
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, MEMSA, BEYAZ, IZFAS, MEGAP, SAFKR, ALYAG, MEGAP, AYES, EGCYH