***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:00
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827788
BIST
13:1295.509
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 1.869,13
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:126,2743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0430
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:127,0094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0635
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:12319,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,30
|Açılış
|: 319,19
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.841.886
|% 10,00
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|5.808.974
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|FMIZP
|38,40
|2.396.292
|% 8,78
|
|AKGRT
|5,06
|3.495.729
|% -15,38
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|ASELS
|25,06
|544.402.949
|% 2,87
|
|THYAO
|8,86
|480.094.372
|% 4,48
|
|GARAN
|9,16
|280.180.759
|% 4,81
|
|YKBNK
|2,21
|186.030.298
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,04
|161.008.966
|% 2,00
|
|ODAS
|1,32
|137.298.215
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,90
|86.664.085
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|186.030.298
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,04
|161.008.966
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,18
|80.378.372
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8599
|7,8993
|% -0,65
|
|Frank
|6,5958
|6,6355
|% -1,01
|
|Riyal
|1,6631
|1,6714
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|8,59
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|-9,56
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,63
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,31
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,77
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,01
|35,01
|1,79
|