***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:41
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870654
BIST
15:301.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.117
15:307,3244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:308,6263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0323
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:30452,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,24
|Açılış
|: 452,71
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:30
|GARFA
|12,32
|16.255.735
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.013.915
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.753.259
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|TUPRS
|90,25
|3.384.784.767
|% -1,90
|
|GARAN
|7,19
|1.329.739.583
|% 0,70
|
|AKBNK
|5,09
|826.625.521
|% 0,20
|
|RTALB
|55,45
|767.526.104
|% 5,82
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,17
|522.256.291
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,99
|434.790.904
|% -1,97
|
|ZOREN
|2,91
|609.718.060
|% 0,00
|
|GARAN
|7,19
|1.329.739.583
|% 0,70
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3209
|7,3244
|% 0,37
|
|Euro
|8,6205
|8,6263
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,5569
|9,6048
|% -0,61
|
|Frank
|7,9780
|8,0261
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9438
|1,9535
|% 0,18
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-14,73
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.001
|-78,00
|
|Tam
|2.985
|3.064
|-30,90
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-14,95
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,47
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,51
|44,51
|-0,37
|