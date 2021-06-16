***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 16:42
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942669
BIST
17:591.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:598,5400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:5910,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0256
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:59510,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,33
|Açılış
|: 510,32
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UZERB
|45,98
|1.000.295
|% 10,00
|
|PENTA
|35,20
|73.917.681
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|246.756.702
|% 9,89
|
|OZRDN
|9,33
|2.064.058
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.708.911
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.300.170
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|3.922.261
|% -9,93
|
|THYAO
|14,33
|1.386.230.223
|% -1,10
|
|BOBET
|5,54
|873.290.850
|% -8,13
|
|GARAN
|8,35
|867.753.602
|% -0,83
|
|KOZAL
|126,20
|783.725.854
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,20
|552.213.880
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,20
|552.213.880
|% 0,46
|
|BOBET
|5,54
|873.290.850
|% -8,13
|
|YESIL
|2,32
|310.128.943
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,96
|380.122.687
|% 0,34
|
|GARAN
|8,35
|867.753.602
|% -0,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5373
|8,5390
|% -0,22
|
|Euro
|10,3478
|10,3548
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,0153
|12,0755
|% -0,01
|
|Frank
|9,4693
|9,5263
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2716
|2,2830
|% -0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-1,84
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,60
|
Seans Raporu
17:59
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17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
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17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
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17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem