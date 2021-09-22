***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 14:47
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964847
BIST
17:311.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 12,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.385
17:318,6443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:3110,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0362
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:31494,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,76
|Açılış
|: 494,01
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:31
|YEOTK
|60,50
|19.048.244
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.013.289
|% 10,00
|
|UNLU
|6,39
|130.411.962
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.016.473
|% 9,97
|
|PENTA
|163,30
|14.281.051
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.254.396
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.755.862
|% -9,72
|
|KTSKR
|59,00
|47.728.037
|% -8,17
|
|NIBAS
|8,79
|17.193.033
|% -7,38
|
|BJKAS
|6,31
|186.901.136
|% -6,79
|
|THYAO
|13,11
|1.044.425.027
|% 0,46
|
|GARAN
|9,36
|968.869.927
|% 1,96
|
|EREGL
|16,67
|694.857.764
|% 3,80
|
|TRILC
|12,95
|637.611.472
|% -3,65
|
|KRDMD
|6,38
|607.016.906
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,41
|305.676.783
|% 1,26
|
|GARAN
|9,36
|968.869.927
|% 1,96
|
|KRDMD
|6,38
|607.016.906
|% 1,11
|
|THYAO
|13,11
|1.044.425.027
|% 0,46
|
|PETKM
|6,27
|453.333.423
|% 2,28
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6414
|8,6443
|% 0,20
|
|Euro
|10,1457
|10,1534
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,7614
|11,8204
|% 0,09
|
|Frank
|9,3377
|9,3940
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2989
|2,3104
|% 0,23
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,73
|
|Altın Gr.
|493
|493
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|1,32
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Seans Raporu
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