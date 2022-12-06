***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 16:53
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084857
BIST
16:575.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 43,86
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:5718,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:5719,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0520
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:571.065,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.065,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:55
|HKTM
|83,60
|63.657.056
|% 10,00
|
|BARMA
|122,10
|32.770.785
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|773.323.243
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|409.414.693
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.182.440.301
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.838.072
|% -9,91
|
|UFUK
|70,30
|6.538.405
|% -9,81
|
|PEKGY
|3,36
|362.928.910
|% -9,19
|
|KRDMD
|17,23
|11.550.832.606
|% 6,16
|
|THYAO
|135,40
|7.770.271.950
|% -2,31
|
|EREGL
|42,66
|5.834.587.029
|% 0,52
|
|SISE
|40,16
|4.565.488.362
|% 3,93
|
|AKBNK
|16,28
|3.720.515.294
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,23
|11.550.832.606
|% 6,16
|
|EKGYO
|7,32
|3.376.677.580
|% 0,69
|
|ADESE
|1,87
|532.852.244
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,28
|3.720.515.294
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,24
|2.098.283.186
|% 0,89
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6372
|18,6421
|% 0,02
|
|Euro
|19,5941
|19,6020
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6777
|22,7914
|% 0,23
|
|Frank
|19,7550
|19,8740
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|9,76
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,52
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|-36,00
|
|Tam
|7.177
|7.225
|57,00
|
|Yarım
|3.475
|3.532
|27,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|81,38
|81,38
|-1,30
|