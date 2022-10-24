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***YAYLA* *IHGZT* *BNTAS* *DERHL* *IHLGM* *TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

24.10.2022 19:05
***YAYLA* *IHGZT* *BNTAS* *DERHL* *IHLGM* *TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***YAYLA******IHGZT******BNTAS******DERHL******IHLGM******TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [BNTAS, DERHL, IHGZT, IHLGM, TGSAS, YAYLA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS), Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL),  İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT), İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM), TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) ve Yayla Enerji Üretim Turizm Ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/10/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
                       
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    ÜMİT AKAR
    30410143

    İDRİS AKAR
    36016353

    İSMET ÖZTÜRK
    13559447

    TAHSİN ÇAKI
    27113750

    CEVDET AKTAŞ
    35570529

    AHMET TAŞKIN
    12347806

    ALİ SITKI ÇAKALOZ
    27783706

    YÜCEL ÜNAL
    37920154

    DENİZ YILDIRIM
    46399046

    ERKAN OKUT
    12346783

    BERKER AKIN
    12587148

    ALBUZ ALTUĞ  ALTUNDAĞ
    41077389

    AHMET BÖYÜKALAN
    22849585

    ŞERİFE ÇETİN  ZENGİN
    38215826

    MERYEM ÖZTÜRK
    46479073

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/01/2023'tür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073705


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BFREN 2.134,00 96.196.925 % 10,00  
FENER 62,15 371.130.478 % 10,00  
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Riyal 4,9284 4,9531 % -0,01  
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Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.654 6.772 63,00  
Yarım 3.242 3.306 26,00  
Çeyrek 1.626 1.654 13,00  
Gümüş.Ons 19,20 19,24 -0,21  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,11  
B. Petrol 91,21 91,21 -0,13  
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