***YAYLA* *IHGZT* *BNTAS* *DERHL* *IHLGM* *TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***YAYLA******IHGZT******BNTAS******DERHL******IHLGM******TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BNTAS, DERHL, IHGZT, IHLGM, TGSAS, YAYLA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS), Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL), İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT), İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM), TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) ve Yayla Enerji Üretim Turizm Ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/10/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıÜMİT AKAR30410143İDRİS AKAR36016353İSMET ÖZTÜRK13559447TAHSİN ÇAKI27113750CEVDET AKTAŞ35570529AHMET TAŞKIN12347806ALİ SITKI ÇAKALOZ27783706YÜCEL ÜNAL37920154DENİZ YILDIRIM46399046ERKAN OKUT12346783BERKER AKIN12587148ALBUZ ALTUĞ ALTUNDAĞ41077389AHMET BÖYÜKALAN22849585ŞERİFE ÇETİN ZENGİN38215826MERYEM ÖZTÜRK46479073Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/01/2023'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073705BIST