***YAYLA* *IHGZT* *BNTAS* *DERHL* *IHLGM* *TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.10.2022 19:05
***YAYLA******IHGZT******BNTAS******DERHL******IHLGM******TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [BNTAS, DERHL, IHGZT, IHLGM, TGSAS, YAYLA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS), Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL), İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT), İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM), TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) ve Yayla Enerji Üretim Turizm Ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/10/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
ÜMİT AKAR
30410143
İDRİS AKAR
36016353
İSMET ÖZTÜRK
13559447
TAHSİN ÇAKI
27113750
CEVDET AKTAŞ
35570529
AHMET TAŞKIN
12347806
ALİ SITKI ÇAKALOZ
27783706
YÜCEL ÜNAL
37920154
DENİZ YILDIRIM
46399046
ERKAN OKUT
12346783
BERKER AKIN
12587148
ALBUZ ALTUĞ ALTUNDAĞ
41077389
AHMET BÖYÜKALAN
22849585
ŞERİFE ÇETİN ZENGİN
38215826
MERYEM ÖZTÜRK
46479073
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/01/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073705
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0462
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05985,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,32
|Açılış
|: 985,15
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5843
|18,5859
|% 0,02
|
|Euro
|18,3318
|18,3767
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,8911
|20,9959
|% -0,24
|
|Frank
|18,4687
|18,5800
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-7,85
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.654
|6.772
|63,00
|
|Yarım
|3.242
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.654
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
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17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528