***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.01.2021 09:27
***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAYLA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Engin Özyılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896517
BIST
10:311.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,27
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.489
En Düşük
1.479
10:317,3550
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0749
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4426
En Düşük
7,3442
10:319,0271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0476
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
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9,1380
En Düşük
9,0005
10:31455,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,29
|Açılış
|: 455,27
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler10:29
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|1.902.342
|% 9,99
|
|MAALT
|122,20
|11.534.036
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|2.250.080
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|2.250.080
|% 9,99
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|ADEL
|32,30
|19.191.699
|% -7,56
|
|VKING
|8,36
|1.634.944
|% -7,11
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|DOBUR
|21,16
|588.758
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,21
|327.526.774
|% 3,27
|
|GUBRF
|83,50
|294.132.077
|% -2,96
|
|GARAN
|10,47
|198.940.665
|% 0,96
|
|SISE
|7,35
|185.609.415
|% 0,55
|
|AKBNK
|7,08
|155.694.182
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,21
|327.526.774
|% 3,27
|
|ZOREN
|2,84
|151.516.051
|% 2,53
|
|KARSN
|3,39
|154.347.224
|% 4,31
|
|ISGYO
|2,51
|92.121.772
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,53
|53.456.602
|% 1,32
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3505
|7,3528
|% -1,04
|
|Euro
|9,0153
|9,0321
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0474
|10,0978
|% -0,79
|
|Frank
|8,3023
|8,3523
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9562
|1,9661
|% -0,92
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|28,13
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,45
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,16
|
|B. Petrol
|53,00
|53,00
|1,20
|