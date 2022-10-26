***YAYLA* *VAKFN* *ALBRK* *IIS* *HDFGS* *HEKTS* *FONET* *TURSG* *ALK* *SAYAS* *HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.10.2022 09:07
***YAYLA******VAKFN******ALBRK******IIS******HDFGS******HEKTS******FONET******TURSG******ALK******SAYAS******HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK, ALK, FONET, HDFGS, HEKTS, SAYAS, TURSG, VAKFN, YAYLA]
İlgili Fonlar [HPF, IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074221
BIST
11:244.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 28,71
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.990
11:2418,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
11:2418,6874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1366
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6912
En Düşük
18,4735
11:24999,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,33
|Açılış
|: 999,12
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.001,34
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler11:22
|GOLTS
|107,20
|52.731.800
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.779.840
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|ORMA
|54,00
|277.128
|% 8,09
|
|CIMSA
|72,20
|106.078.973
|% 7,60
|
|AGYO
|7,53
|27.907.144
|% -9,93
|
|ACSEL
|58,40
|40.707.470
|% -5,81
|
|UFUK
|64,00
|1.630.727
|% -5,40
|
|ALKA
|37,40
|129.119.094
|% -5,32
|
|AKGRT
|4,48
|26.309.598
|% -4,07
|
|THYAO
|100,90
|1.998.458.560
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,81
|1.046.154.083
|% 1,87
|
|SISE
|33,88
|810.562.365
|% 0,18
|
|SASA
|104,70
|789.422.965
|% -0,29
|
|HEKTS
|29,14
|652.150.091
|% 4,07
|
|SKBNK
|2,13
|371.549.651
|% -1,39
|
|TSKB
|3,19
|507.354.531
|% 0,31
|
|EKGYO
|4,57
|379.037.856
|% 0,88
|
|AKBNK
|15,81
|1.046.154.083
|% 1,87
|
|YKBNK
|9,62
|556.306.105
|% 1,05
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6039
|18,6103
|% 0,04
|
|Euro
|18,6739
|18,6874
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,4670
|21,5747
|% 0,89
|
|Frank
|18,7551
|18,8681
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,02
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|17,78
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,16
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.711
|6.790
|32,00
|
|Yarım
|3.270
|3.319
|18,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.662
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,17
|
|B. Petrol
|91,01
|91,01
|-0,73
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 29 artarak (% 0.56 ) 4, 375
-
11:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TSKB, TRKCM
-
11:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, SISE
-
11:37XU100
Endeks 4, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 19, 103.00 milyon TL de
-
11:37IDEAS
Yüzde 5.20 oranında artışla 34.82 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 453 adet işlem