***YAYLA* *VAKFN* *ALBRK* *IIS* *HDFGS* *HEKTS* *FONET* *TURSG* *ALK* *SAYAS* *HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***YAYLA******VAKFN******ALBRK******IIS******HDFGS******HEKTS******FONET******TURSG******ALK******SAYAS******HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [ALBRK, ALK, FONET, HDFGS, HEKTS, SAYAS, TURSG, VAKFN, YAYLA]İlgili Fonlar [HPF, IIS]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074221BIST