***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKarar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.04.2020 tarihinde yapılan toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. ile denetim sözleşmesi yapılması hususunun 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında önerilmek üzere olağan genel kurul gündemine alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.Bu çerçevede Şirketimizin 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal tabloları bağımsız denetimden geçtikten sonra Kap'ta yayınlanmak sureti ile duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837876BIST