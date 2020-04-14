***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2020 17:49
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.04.2020 tarihinde yapılan toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. ile denetim sözleşmesi yapılması hususunun 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında önerilmek üzere olağan genel kurul gündemine alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Bu çerçevede Şirketimizin 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal tabloları bağımsız denetimden geçtikten sonra Kap'ta yayınlanmak sureti ile duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837876
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0486
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1087
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4918
En Düşük
7,3720
18:05379,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 6,03
|Açılış
|: 379,03
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5824
|8,6255
|% 1,71
|
|Frank
|7,0708
|7,1134
|% 1,50
|
|Riyal
|1,8082
|1,8173
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|10,00
|
|Altın Gr.
|380
|380
|7,12
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.492
|48,10
|
|Tam
|2.499
|2.564
|49,60
|
|Yarım
|1.215
|1.248
|24,10
|
|Çeyrek
|610
|624
|12,10
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,64
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,10
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|-1,65
|
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