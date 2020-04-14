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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.04.2020 17:49
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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14.04.2020 tarihinde yapılan toplantısında  Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. ile denetim sözleşmesi yapılması hususunun 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında önerilmek üzere olağan genel kurul gündemine alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Bu çerçevede Şirketimizin 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal tabloları bağımsız denetimden geçtikten sonra Kap'ta yayınlanmak sureti ile duyurulacaktır.
    
   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837876


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Altın Gr. 380 380 7,12  
Cumhuriyet 2.431 2.492 48,10  
Tam 2.499 2.564 49,60  
Yarım 1.215 1.248 24,10  
Çeyrek 610 624 12,10  
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