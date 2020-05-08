***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.05.2020 16:14
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843678
BIST
17:2997.843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -555,79
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:297,1135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:297,7340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:29394,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,61
|Açılış
|: 394,46
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.596.384
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.005.260
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.160.428
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.655.880
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|246.247.799
|% -8,57
|
|PAPIL
|13,70
|60.781.091
|% -8,05
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,47
|1.052.974.366
|% -5,00
|
|GARAN
|7,93
|749.406.918
|% -1,12
|
|HALKB
|5,36
|607.091.331
|% 3,28
|
|ISFIN
|3,50
|596.706.331
|% 4,79
|
|AFYON
|2,85
|596.391.209
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,47
|1.052.974.366
|% -5,00
|
|AFYON
|2,85
|596.391.209
|% 2,52
|
|IHLGM
|1,11
|209.315.836
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,11
|390.004.069
|% -0,94
|
|ISFIN
|3,50
|596.706.331
|% 4,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8418
|8,8861
|% 0,79
|
|Frank
|7,3164
|7,3605
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8939
|1,9034
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,29
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.568
|-0,60
|
|Tam
|2.586
|2.635
|-0,70
|
|Yarım
|1.262
|1.288
|-0,30
|
|Çeyrek
|629
|644
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|30,11
|30,11
|0,65
|
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