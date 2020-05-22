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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.05.2020 15:02
GÜNCEL HABERLER



***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2020-08.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.05.2020
Tescil Tarihi
21.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.05.2020 - 10083
Açıklamalar

Şirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 21.05.2020 tarihinde tescil edilmiş, 22.05.2020 Tarihli 10083 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846498


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INTEM 10,61 8.455.184 % 9,95  
CASA 22,36 542.031 % 9,93  
TATGD 9,33 190.617.165 % 9,89  
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Frank 6,9760 7,0181 % 0,07  
Riyal 1,8068 1,8158 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 380 380 2,67  
Cumhuriyet 2.456 2.490 16,10  
Tam 2.528 2.555 16,50  
Yarım 1.234 1.249 8,10  
Çeyrek 617 625 4,00  
Gümüş.Ons 17,05 17,10 -0,04  
Gümüş Gr. 3,73 3,74 0,00  
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