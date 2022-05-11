***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2022 10:38
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.05.2022 tarihinde yapılan toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile denetim sözleşmesi yapılması hususunun 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında önerilmek üzere olağan genel kurul gündemine alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029101
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BIST En Aktif Hisseler12:23
|ULUUN
|10,38
|69.177.291
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|4.597.269
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|27.530.444
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.706.305
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.083.511
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.400.248
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|109.023.162
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|20.758.889
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|25.349.383
|% -9,94
|
|THYAO
|42,42
|1.319.173.093
|% 0,52
|
|SISE
|20,10
|1.008.183.885
|% 0,30
|
|KRDMD
|16,58
|885.964.218
|% 0,06
|
|SAHOL
|20,86
|738.330.678
|% 1,76
|
|TUPRS
|248,30
|649.903.909
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,76
|296.526.261
|% -0,36
|
|DOHOL
|3,74
|259.600.617
|% -2,60
|
|PETKM
|10,34
|634.143.975
|% 1,57
|
|ODAS
|2,51
|145.011.026
|% 2,03
|
|YKBNK
|4,82
|273.731.620
|% -0,62
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,3117
|15,3245
|% 0,51
|
|Euro
|16,1977
|16,2068
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,9006
|18,9953
|% 0,82
|
|Frank
|15,4326
|15,5255
|% 1,05
|
|Riyal
|4,0707
|4,0911
|% 0,31
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.851
|1.851
|12,48
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,12
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|5,00
|
|Tam
|6.132
|6.290
|5,66
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|2,73
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,83
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,46
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