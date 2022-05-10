***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.05.2022 18:11
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 Dönemine ait Faaliyet Raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028495
BIST
18:002.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 27,77
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0015,2465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1615
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
18:0016,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1457
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:00907,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,98
|Açılış
|: 907,56
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EDATA
|15,95
|47.191.645
|% 10,00
|
|PNLSN
|13,99
|84.315.220
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|70.411.778
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.968.928
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.406.126
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.324.228
|% -10,00
|
|ETILR
|9,11
|48.201.926
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.331.280
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,70
|66.692.950
|% -9,92
|
|AKSGY
|2,14
|32.488.899
|% -7,36
|
|SISE
|20,08
|3.389.530.931
|% 4,26
|
|KRDMD
|16,87
|3.006.582.575
|% 3,31
|
|THYAO
|42,34
|2.671.913.505
|% 0,09
|
|EREGL
|34,62
|2.312.377.087
|% 3,28
|
|ASELS
|24,16
|1.917.971.483
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,77
|1.577.560.487
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,20
|563.676.028
|% 4,76
|
|YKBNK
|4,86
|927.715.991
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,83
|700.580.442
|% 3,79
|
|KRDMD
|16,87
|3.006.582.575
|% 3,31
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2370
|15,2465
|% 1,07
|
|Euro
|16,0685
|16,0868
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,7204
|18,8142
|% 0,95
|
|Frank
|15,2886
|15,3807
|% 1,13
|
|Riyal
|4,0534
|4,0737
|% 1,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,79
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,31
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,80
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD