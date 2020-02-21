***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.975.000 11.903.411 13.684.255 -42.363 250.287 1.168.983 -9.448.166 27.491.407 27.491.407Transferler-9.448.166 9.448.166 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.143.161 68.117 3.220 -15.579.758 2.634.740 2.634.740Dönem Karı (Zararı)-15.579.758 -15.579.758 -15.579.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.143.161 68.117 3.220 18.214.498 18.214.498Sermaye Arttırımı14.962.500 24.937.500 44.225 39.944.225 39.944.225Dönem Sonu Bakiyeler24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.416 25.754 250.287 -8.275.963 -15.579.758 70.070.372 70.070.372Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.416 25.754 250.287 -8.275.963 -15.579.758 70.070.372 70.070.372Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-15.304.730 -15.304.730 -15.304.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-275.027 -173.861 17.382.866 16.933.978 16.933.978Dönem Karı (Zararı)17.382.866 17.382.866 17.382.866Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-275.027 -173.861 -448.888 -448.888Sermaye Arttırımı24.937.500 -24.937.500 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 0 11.947.636 31.552.389 -148.107 250.287 -23.580.693 1.803.108 71.699.620 71.699.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-541.771 -2.549.884İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları21.101.080 26.405.912Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[4,6,25] 19.840.709 23.533.837Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[4,6,25] 1.260.371 2.872.075İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-21.885.021 -28.613.864Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[4,6,25] -18.489.064 -20.986.395Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[4,6,25] -1.986.096 -6.764.254İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[4,7,25] -1.409.861 -863.215Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-783.941 -2.207.952Alınan Faiz[27] 1.814.489 129.200Vergi İadeleri (Ödemeleri)[10] 405.070 155.817Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.977.389 -626.949YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.898.521 -13.311.047Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.897.841 56.679Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,13,26] 2.897.841 56.679Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.796.362 -13.367.726Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12,13,26] -5.796.362 -13.367.726FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.674.603 27.345.992Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 39.944.225Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri[18,19] 0 39.944.225Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.741.663 -3.362.497Kredilerden Nakit Girişleri[5] -3.741.663 -3.362.497Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.488.365 2.414.485Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] 1.529.626 2.864.999Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] -41.261 -450.514İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[6,7] -421.305 -11.650.221YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.114.895 11.485.061NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.114.895 11.485.061DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 11.936.815 451.754DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 5.821.920 11.936.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 5.821.920 11.936.815Ticari Alacaklar[6] 3.432.838 3.802.751İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.720 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.428.118 3.802.751Diğer Alacaklar[7] 1.241.003 1.557.883İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.230.352 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.651 1.557.883Stoklar[8] 777.768 447.024Peşin Ödenmiş Giderler[9] 518.054 503.892İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler518.054 503.892Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[10] 823.521 1.228.591Diğer Dönen Varlıklar[11] 1.937.275 1.116.768İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.937.275 1.116.768ARA TOPLAM14.552.379 20.593.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.552.379 20.593.724DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[7] 455.396 773.487İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 181.742İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar455.396 591.745Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 3.224.194 3.159.086Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[12] 52.126.000 26.520.780Maddi Duran Varlıklar[13] 43.568.869 67.684.128Arazi ve Arsalar22.800.000Binalar37.177.602 37.681.609Tesis, Makine ve Cihazlar1.380.014 1.696.508Taşıtlar788.248 1.043.712Mobilya ve Demirbaşlar1.773.005 2.012.299Yapılmakta Olan Yatırımlar2.450.000 2.450.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR99.374.459 98.137.481TOPLAM VARLIKLAR113.926.838 118.731.205KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 2.055.000 4.746.120İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[5] 2.055.000 4.746.120Banka Kredileri2.055.000 4.746.120Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.287.387 6.799.022İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 8.287.387 6.799.022Banka Kredileri8.287.387 6.799.022Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 2.929.729 4.008.912İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.929.729 4.008.912Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[14] 414.260 246.273Diğer Borçlar[7] 18.752 1.175.327İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.417 203.253İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.335 972.074Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 1.305.449 1.084.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 1.305.449 1.084.521Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 279.589 304.741Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar279.589 304.741Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[11] 310.487 381.496İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler310.487 381.496ARA TOPLAM15.600.653 18.746.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.600.653 18.746.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 21.422.490 22.473.033İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 21.422.490 22.473.033Banka Kredileri21.422.490 22.473.033Diğer Borçlar[7] 1.038.842 2.164.677İlişkili Taraflara Diğer Borçlar244.809 1.626.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar794.033 537.679Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 402.820 95.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 402.820 95.709Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[16] 3.762.413 5.181.002TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.626.565 29.914.421TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.227.218 48.660.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.699.620 70.070.372Ödenmiş Sermaye[18] 49.875.000 24.937.500Sermaye Avansı[18] 0 24.937.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 11.947.636 11.947.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.404.283 31.853.169Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 31.404.283 31.853.169Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)31.552.390 31.827.416Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-148.107 25.753Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.287 250.287Yasal Yedekler[21] 250.287 250.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -23.580.694 -8.275.963Net Dönem Karı veya Zararı1.803.108 -15.579.757TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.699.620 70.070.372TOPLAM KAYNAKLAR113.926.838 118.731.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 19.915.925 19.987.515Satışların Maliyeti[23] -19.784.392 -20.480.366TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)131.533 -492.851BRÜT KAR (ZARAR)131.533 -492.851Genel Yönetim Giderleri[24] -1.409.861 -863.215Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 1.300.594 2.946.969Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -476.793 -7.894.356ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-454.527 -6.303.453Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 6.410.257 5.195.346Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -5.496.165 -12.902.137Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[26] 65.108 468.380FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)524.673 -13.541.864Finansman Gelirleri[27] 1.814.489 129.200Finansman Giderleri[27] -1.911.178 -2.493.182SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)427.984 -15.905.846Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.375.124 326.089Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[28] 1.375.124 326.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.803.108 -15.579.757DÖNEM KARI (ZARARI)1.803.108 -15.579.757Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.803.108 -15.579.757Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,04000000 -0,62000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.972.521 18.214.497Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[13] 22.682.976 22.682.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[19] -217.325 85.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.493.130 -4.553.624Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-4.493.130 -4.553.624Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.972.521 18.214.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.775.629 2.634.740Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları19.775.629 2.634.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821011BIST