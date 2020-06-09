***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-15.304.730 -15.304.730 -15.304.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-275.027 -173.861 17.382.866 16.933.978 16.933.978Dönem Karı (Zararı)17.382.866 17.382.866 17.382.866Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-275.027 -173.861 -448.888 -448.888Sermaye Arttırımı24.937.500 -24.937.500 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 0 11.947.636 31.552.389 -148.107 250.287 -23.580.693 1.803.108 71.699.620 71.699.620Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.875.000 0 11.947.636 31.552.389 -148.107 250.287 -23.580.693 1.803.108 71.699.620 71.699.620Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.803.108 1.803.108 1.803.108Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)84.812 -212.498 -127.686 -127.686Dönem Karı (Zararı)-212.498 -212.498 -212.498Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)84.812 84.812 84.812Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 11.947.636 31.552.390 -63.295 250.287 -21.777.586 1.590.610 73.375.042 73.375.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI566.022 -541.771İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları8.359.310 21.101.080Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[4,6,25] 8.115.964 19.840.709Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[4,6,25] 243.346 1.260.371İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-7.932.997 -21.885.021Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[4,6,25] -7.497.489 -18.489.064Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[4,6,25] 0 -1.931.995İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[4,7,25] -435.508 -1.463.962Faaliyetlerden Net Nakit Akışları426.313 -783.941Ödenen Faiz[27] -338.751 0Alınan Faiz[27] 566.710 1.814.489Vergi İadeleri (Ödemeleri)[10] -67.534 405.070Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-20.716 -1.977.389YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-527.542 -2.898.521Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.000 2.897.841Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,13,26] 45.000 2.897.841Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-572.542 -5.796.362Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12,13,26] -572.542 -5.796.362FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.915 -2.674.603Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.250.000 1.529.626Kredilerden Nakit Girişleri[5] 2.250.000 1.529.626Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.933.276 -3.782.924Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -1.933.276 -3.741.663Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] 0 -41.261İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[6,7] -244.809 -421.305YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.395 -6.114.895NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.395 -6.114.895DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 5.821.920 11.936.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 5.932.315 5.821.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 5.932.315 5.821.920Ticari Alacaklar[6] 4.556.792 3.432.838İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.720 4.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.552.072 3.428.118Diğer Alacaklar[7] 1.288.772 1.241.003İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.250.317 1.230.352İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar38.455 10.651Stoklar[8] 361.805 777.768Peşin Ödenmiş Giderler[9] 251.484 518.054İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler[9] 251.484 518.054Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[10] 891.055 823.521Diğer Dönen Varlıklar[11] 1.250.067 1.937.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.250.067 1.937.275ARA TOPLAM14.532.290 14.552.379TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.532.290 14.552.379DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[7] 510.058 455.396İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar510.058 455.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 3.214.772 3.224.194Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[12] 52.126.000 52.126.000Maddi Duran Varlıklar[13] 43.337.007 43.568.869Binalar37.036.890 37.177.602Tesis, Makine ve Cihazlar1.302.821 1.380.014Taşıtlar698.928 788.248Mobilya ve Demirbaşlar1.585.719 1.773.005Yapılmakta Olan Yatırımlar2.712.649 2.450.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR99.187.837 99.374.459TOPLAM VARLIKLAR113.720.127 113.926.838KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 4.305.000 2.055.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[5] 4.305.000 2.055.000Banka Kredileri[5] 4.305.000 2.055.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.394.860 8.287.387İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 6.394.860 8.287.387Banka Kredileri[5] 6.394.860 8.287.387Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 1.832.360 2.929.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.832.360 2.929.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[14] 373.320 414.260Diğer Borçlar[7] 45.285 18.752İlişkili Taraflara Diğer Borçlar35.487 10.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.798 8.335Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 396.871 1.305.449İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)396.871 1.305.449Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 279.589 279.589Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar279.589 279.589Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[11] 220.016 310.487İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler220.016 310.487ARA TOPLAM13.847.301 15.600.653TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.847.301 15.600.653UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 21.381.741 21.422.490İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 21.381.741 21.422.490Banka Kredileri21.381.741 21.422.490Diğer Borçlar[7] 768.627 1.038.842İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 244.809İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar768.627 794.033Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 312.052 402.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 312.052 402.820Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[16] 4.035.364 3.762.413TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.497.784 26.626.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.345.085 42.227.218ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.375.042 71.699.620Ödenmiş Sermaye[18] 49.875.000 49.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 11.947.636 11.947.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.489.095 31.404.283Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 31.489.095 31.404.283Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)31.552.390 31.552.390Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.295 -148.107Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 250.287 250.287Yasal Yedekler[21] 250.287 250.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -21.777.586 -23.580.694Net Dönem Karı veya Zararı1.590.610 1.803.108TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.375.042 71.699.620TOPLAM KAYNAKLAR113.720.127 113.926.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 9.008.451 7.575.809Satışların Maliyeti[23] -6.976.206 -5.502.029TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.032.245 2.073.780BRÜT KAR (ZARAR)2.032.245 2.073.780Genel Yönetim Giderleri[24] -430.886 -896.473Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 248.323 438.139Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -19.693 -76.834ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.829.989 1.538.612Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 38.136 45.676Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -234.492 -1.868.100Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[26] -9.422 73.179FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.624.211 -210.633Finansman Gelirleri[27] 566.710 312.472Finansman Giderleri[27] -351.281 -114.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.839.640 -12.996Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-249.030 -32.937Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[28] -249.030 -32.937SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.590.610 -45.933DÖNEM KARI (ZARARI)1.590.610 -45.933Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.590.610 -45.933Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,03000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar84.812 -11.056Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 108.733 -13.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23.921 2.764Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[20] -23.921 2.764Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)84.812 -11.056TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.675.422 -56.989Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.675.422 -56.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850273BIST