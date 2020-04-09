***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
09.04.2020 16:09
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2016-30.09.2016-25.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Samsun Dsi 7. Bölge Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Kur İnşaat Anonim Şirketi
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
% 51
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/07/2016
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
17/08/2016
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
54.500.000
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
27.795.000
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 184,97 ( 31.12.2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar
Şirketimizin 25.10.2019 tarihinde yapmış olduğu açıklamada belirtildiği gibi Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı işimiz de ödenek yokluğundan dolayı 25.05.2020 tarihine kadar süre uzatımı alınmıştı.
İş ile ilgili ödenek yokluğunun olması, işin maliyetinde kullanılan malzeme fiyatlarında artış olması ve Kurum tarafından ödenen fiyat farklarının yeteriz olmasından kaynaklı işin zarar etmemesi açısından, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve Yayla – Kur Adi Ortaklığımız uhdesinde yapımına devam edilen Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı işimiz ile ilgili, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının 10.03.2020 tarihli ve 07 sayılı Tasfiye Olur'u ve DSİ Genel Müdürlüğünün 12.03.2020 tarihli ve 174804 sayılı yazılı doğrultusunda 7. Bölge Müdürlüğünün 23.03.2020 tarihli ve 195948 sayılı Olur'u ile iş sözleşmesinin feshedilerek işin tasfiye edilmesi uygun görülmüştür. Kurumun ilgili yazısı tarafımıza tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836929
BIST