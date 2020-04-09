***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2016-30.09.2016-25.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuSamsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı İşiİhaleyi Açan TarafSamsun Dsi 7. Bölge Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarKur İnşaat Anonim ŞirketiGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı% 51İhaleye Teklif Verme Tarihi25/07/2016İhalenin Sonuçlandığı Tarih17/08/2016İhale Sonucuİhale Bedeli54.500.000İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım27.795.000Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)% 184,97 ( 31.12.2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)AçıklamalarŞirketimizin 25.10.2019 tarihinde yapmış olduğu açıklamada belirtildiği gibi Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı işimiz de ödenek yokluğundan dolayı 25.05.2020 tarihine kadar süre uzatımı alınmıştı.İş ile ilgili ödenek yokluğunun olması, işin maliyetinde kullanılan malzeme fiyatlarında artış olması ve Kurum tarafından ödenen fiyat farklarının yeteriz olmasından kaynaklı işin zarar etmemesi açısından, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve Yayla – Kur Adi Ortaklığımız uhdesinde yapımına devam edilen Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı işimiz ile ilgili, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının 10.03.2020 tarihli ve 07 sayılı Tasfiye Olur'u ve DSİ Genel Müdürlüğünün 12.03.2020 tarihli ve 174804 sayılı yazılı doğrultusunda 7. Bölge Müdürlüğünün 23.03.2020 tarihli ve 195948 sayılı Olur'u ile iş sözleşmesinin feshedilerek işin tasfiye edilmesi uygun görülmüştür. Kurumun ilgili yazısı tarafımıza tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836929BIST