***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756350Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıİngilizce olarak sunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlişkili taraf işlemleriyle ilgili 2019 yılı bağımsız denetim raporunun 30 sayılı dipnotunda bilgi bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821011Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıwww.yayla.tc-Yatırımcı İlişkileri/Şirket PolitikalarıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/359031Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMenfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Esas Sözleşme'de hükme bağlanmamıştır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel kurula katılan menfaat sahipleriyle ilgili bilgi toplantı tutanağında ve hazirun listesinde bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/7629841.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıİmtiyazlı Pay Miktarı: 10.000.000,00.-TL İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahiplerine her bir pay 15 oy hakkına sahiptir.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 18,861.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık haklarının içerik ve oran bakımından genişletilmesiyle ilgili esas sözleşmemizde bir madde bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıwww.yayla.tc-Yatırımcı İlişkileri/Şirket PolitikalarıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni10.05.2019 tarihli Genel kurul gündeminin 8. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu karan Tutanak Yazmanı Sayın Tekin KARAASLAN tarafından Genel Kurul 'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde a ) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tabloda 15.579.758 TL net dönem zararı ve b ) Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda 12.790.675,06 TL net dönem zararı yer alınası nedeniyle 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurul’u önerisi oy birliği ile kabul verildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762984Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı10/05/2019 0 % 29,91 % 29,91 % 0 Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Kurumsal internet sitemizde böyle bir bölüm bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısında yöneltilen soru ve cevaplara toplantı tutanağında yer verilmiştir. Madde 13 18 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756350İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu-Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel BilgileriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu-Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel BilgileriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu-Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel BilgileriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu-Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel BilgileriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu-Şirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz tarafından kamuoyuna açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıwww.yayla.tc- Yatırımcı İlişkileri/ Şirket PolitikalarıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu- Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 8 8Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 3 3İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiŞirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHüseyin Yayla ( Yönetim Kurulu Başkanı ), Mehmet Yayla ( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür), Ahmet Yayla ( Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ), Abbas İnceayan ( Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ), Murat Doğan ( Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yayla, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Mehmet Yayla şirketimizi münferit imza ile temsil etmektedir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıŞirketimiz bünyesinde oluşturulan iç kontrol birimi bulunmamaktadır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıŞirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli GelişmelerYönetim kurulu başkanının adıHüseyin Yaylaİcra başkanı / genel müdürün adıMehmet YaylaYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür ayrı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumluluklarına ilişkin sigorta yapılmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik politikamız bulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıYönetim Kurulumuz üyeleri arasında kadın üye bulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıHÜSEYİN YAYLA İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/12/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)MEHMET YAYLA İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/12/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)AHMET YAYLA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/06/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)ABBAS İNCEAYAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/04/2013 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)MURAT DOĞAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 08/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765962 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimizin tazminat politikası bulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıYönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yayla - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet YaylaŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriŞirketimizin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri bulunmamaktadır.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıŞirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanların temsil edildiği yönetim organı bulunmamaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyat planı bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası şirketimiz yönetimimizce yürütülmekte olup,yazılı insan kaynakları politikası bulunmamaktadır. Fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasıda şirket yönetimimizce yürütülmektedir.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası şirketimiz yönetimimizce yürütülmekte olup,yazılı insan kaynakları politikası bulunmamaktadır. Ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasıda Şirket yönetimimizce yürütülmektedir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketimizin yazılı etik kurallar politikası bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki yasal mevzuata uyum konusunda azami özen gösterilmektedir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerHer türlü yolsuzlukla mücadele konusunda Şirket yönetimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıwww.yayla.tc-Yatırımcı İlişkileri/Şirket PolitikalarıKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümwww.yayla.tc-Yatırımcı İlişkileri/Şirket BilgileriKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe/İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıŞirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgilerib) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileric) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileriç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmelerd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmelere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet almamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakleri bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimizin ilgili sosyal sorumluluk faaliyetleri bulunmamaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı15Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuToplantı gündemine göre 1-15 gün öncesinde sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Esas SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırŞirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıŞirketin Yönetim Organı, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, Üst Düzey Yönetici ve Personel BilgileriKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKap duyurusu bulunmamaktadır. Komitelere ilişkin çalışma esasları Kurumsal İnternet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Komiteler ve Çalışma Esasları bölümünde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - ABBAS İNCEAYAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - MURAT DOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - ABBAS İNCEAYAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - AHMET YAYLA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - MURAT DOĞAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - AHMET YAYLA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - DAMLA MERMEROĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821018BIST