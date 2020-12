***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiYatırım amaçlı gayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 11 Parsel üzerinde bulunan 255 m2 meskenİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/12/2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,42Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup, toplam 2.000 USD ‘dir.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,01Karşı TarafEmbassy Of The Republic Of RwandaKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/12/2020Kira Süresi1 YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası20/02/2020 - OZL - 020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıRM RİTİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarm2 aylık bedeli 11,00-TL, meskenin yıllık kira bedeli 30.855,00-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporundan yüksek bedelle kiraya verilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz yatırım amaçlı gayrimenkulleri arasında yer alan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 11 Parsel üzerinde bulunan 255 m2 mesken " Embassy Of The Republic Of Rwanda "'ya 1 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen meskenden 12 ayda 24.000USD gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893185BIST