Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

15.12.2020 12:12



***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yatırım amaçlı gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 11 Parsel üzerinde bulunan 255 m2 mesken
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/12/2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,42
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup, toplam 2.000 USD ‘dir.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,01
Karşı Taraf
Embassy Of The Republic Of Rwanda
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/12/2020
Kira Süresi
1 Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20/02/2020 - OZL - 020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
RM RİTİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 11,00-TL, meskenin yıllık kira bedeli 30.855,00-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundan yüksek bedelle kiraya verilmiştir.
Açıklamalar

   Şirketimiz yatırım amaçlı gayrimenkulleri arasında yer alan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi, 29634 Ada, 11 Parsel  üzerinde bulunan 255 m2 mesken  " Embassy Of The Republic Of  Rwanda "'ya 1 yıllığına kiraya verilmiştir.  Kiraya verilen meskenden  12 ayda 24.000USD  gelir elde edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893185


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:551.391
Değişim :  0,21% |  2,94
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.389  
En Yüksek
1.396 En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler12:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 22,66 2.459.380 % 10,00  
UZERB 51,10 467.310 % 9,99  
OZKGY 6,06 353.834.382 % 9,98  
OZKGY 6,06 353.834.382 % 9,98  
YAPRK 49,60 596.093 % 9,98  
daha fazla
12:55 Alış Satış %  
Dolar 7,8309 7,8327 % -0,23  
Euro 9,5245 9,5323 % -0,11  
Sterlin 10,4154 10,4676 % -0,18  
Frank 8,8140 8,8671 % -0,04  
Riyal 2,0831 2,0936 % -0,18  
daha fazla
12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 18,43  
Altın Gr. 465 465 2,96  
Cumhuriyet 3.085 3.131 14,00  
Tam 3.069 3.147 12,13  
Yarım 1.483 1.522 5,87  
Çeyrek 744 761 2,94  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 0,44  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,08  
B. Petrol 50,17 50,17 -0,12  
Seans Raporu 12:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru