***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiHam ToprakSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara İli, Ayaş İlçesi, Gökler Mahallesi,Tomsu Mevkii, I28-b03-c-2, I pafta, 103 ada, 29 parsel (Yüzölçümü:171.803,29 m²)Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli150.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,09Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,30Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,13Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,35Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,07İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,75Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih16/12/2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklık faaliyetlerine olumsuz etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı73.400 TL Kar (VUK'na göre) / 72.000 TL Kar (SPK'ya göre)Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme faaliyetlerinde değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı Tarafİsmail YILDIZLIKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEn son değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası20.02.2020 / OZL-018Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıRm Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar78.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporundaki değerden daha yüksek bir bedelle satış yapılmıştır.Açıklamalar15.12.2020 tarihli Yönetim kurulu kararı gereğince ilgili gayrimenkulün satışına karar verilmiş olup satış işlemi tamamlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893411BIST