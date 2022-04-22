***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiYatırım Amaçlı Gayrimenkul - ArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara İli, Akyurt İlçesi, Balıkhisar Mah. 1847 Ada, 9 ve 10 parselde bulunan 2 adet arsa. (Yüzölçümü:19.635m2)Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/04/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli18.580.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)12,35Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)37,25Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)11,86Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)24,73Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)10,50İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)223,87Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.04.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiNakit giriş sağlanması. Ortaklık faaliyetlerine olumlu etkisi vardır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı18.084.776,64 TL Kâr (VUK'na göre), 2.130.000,00TL Kâr(SPK'ya göre)Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme faaliyetlerinde değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafAbdil Vedat YAKUPOĞLUKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEn son değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası01.03.2022 - 2021 SPM - YAYLA 147Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar16.450.000,00 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporundaki değerden daha yüksek bir bedelle satış yapılmıştır.Açıklamalar20.04.2022 tarihli Yönetim kurulu kararı gereğince ilgili gayrimenkulün satışına karar verilmiş olup satış işlemi tamamlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023153BIST