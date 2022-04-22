***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
22.04.2022 18:08
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul - Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıkhisar Mah. 1847 Ada, 9 ve 10 parselde bulunan 2 adet arsa. (Yüzölçümü:19.635m2)
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/04/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
18.580.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
12,35
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
37,25
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
11,86
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
24,73
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
10,50
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
223,87
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.04.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Nakit giriş sağlanması. Ortaklık faaliyetlerine olumlu etkisi vardır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
18.084.776,64 TL Kâr (VUK'na göre), 2.130.000,00TL Kâr(SPK'ya göre)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme faaliyetlerinde değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Abdil Vedat YAKUPOĞLU
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
En son değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
01.03.2022 - 2021 SPM - YAYLA 147
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
16.450.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundaki değerden daha yüksek bir bedelle satış yapılmıştır.
Açıklamalar
20.04.2022 tarihli Yönetim kurulu kararı gereğince ilgili gayrimenkulün satışına karar verilmiş olup satış işlemi tamamlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023153
BIST