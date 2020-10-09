***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.10.2020 16:35
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden mevcut durum itibariyle kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Sözkonusu açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 09.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4123 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır. Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880483
BIST
17:571.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 14,56
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
17:577,8638
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0797
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:579,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0541
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
17:57487,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,84
|Açılış
|: 487,29
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:55
|DYOBY
|14,52
|262.379.295
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.012.450
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.969.421
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.965.449
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|PETKM
|4,60
|2.006.794.270
|% 3,84
|
|SISE
|6,91
|1.335.470.461
|% 1,77
|
|GARAN
|7,09
|1.006.265.783
|% 1,72
|
|TUPRS
|83,15
|792.122.251
|% 1,59
|
|ASELS
|18,18
|665.277.269
|% 0,44
|
|PETKM
|4,60
|2.006.794.270
|% 3,84
|
|ZOREN
|2,75
|651.784.902
|% 1,10
|
|SISE
|6,91
|1.335.470.461
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,46
|645.835.718
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,79
|321.318.765
|% 2,29
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8563
|7,8647
|% -0,99
|
|Euro
|9,2812
|9,2978
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,1863
|10,2373
|% -0,51
|
|Frank
|8,5863
|8,6380
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0902
|2,1006
|% -0,95
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|34,18
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,19
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,29
|
Seans Raporu
17:55
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında