***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2020 12:28
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Muhasebe Müdürü olarak görev yapan Sayın Tekin Karaaslan görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825341
BIST
15:52104.468
En Yüksek
|Değişim
|: -4,68%
|| -5.132,41
|Açılış
|: 106.540
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|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
15:526,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0200
|Açılış
|: 38,0300
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|Önceki Kapanış
|: 45,2700
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6,2064
En Düşük
6,0915
15:526,9935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
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|Açılış
|: 11,2400
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 3,31
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|Önceki Kapanış
|: 3,40
|
3,49
En Düşük
3,28
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.984.166
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,08
|10.080.166
|% 7,98
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.564.045
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,30
|13.831.943
|% -13,65
|
|VAKKO
|5,21
|46.552.265
|% -13,60
|
|AYCES
|8,65
|1.010.023
|% -13,33
|
|TUCLK
|4,76
|17.909.209
|% -12,82
|
|THYAO
|10,66
|685.113.486
|% -4,31
|
|ASELS
|28,26
|476.635.809
|% -5,29
|
|GARAN
|9,49
|257.182.313
|% -5,38
|
|TUPRS
|93,25
|201.853.194
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,29
|182.762.559
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,28
|122.710.054
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,29
|182.762.559
|% -5,76
|
|ODAS
|1,94
|138.660.339
|% -6,28
|
|KARSN
|1,75
|115.995.781
|% -5,41
|
|THYAO
|10,66
|685.113.486
|% -4,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9929
|8,0330
|% 1,05
|
|Frank
|6,5632
|6,6027
|% 1,63
|
|Riyal
|1,6239
|1,6320
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.188
|2.221
|20,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|16,42
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,94
|
|Çeyrek
|527
|538
|3,97
|