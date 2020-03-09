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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2020 12:28
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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde Muhasebe Müdürü olarak görev yapan Sayın Tekin Karaaslan görevinden ayrılmıştır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825341


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Riyal 1,6239 1,6320 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 330 330 2,14  
Cumhuriyet 2.188 2.221 20,00  
Tam 2.172 2.226 16,42  
Yarım 1.050 1.077 7,94  
Çeyrek 527 538 3,97  
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