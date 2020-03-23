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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2020 15:00
GÜNCEL HABERLER


(No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin 23.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
 
Küresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, şirketimizde çalışan personelin ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ayrıca çevresel yaşanabilecek riskler ile etkilerinin yarattığı zorunluluk hali göz önünde bulundurulduğunda, 23.03.2020 tarihinden itibaren şirketimiz Genel Merkezinde, şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile çalışmasına,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831428


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
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