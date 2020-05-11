***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 13:01
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İl
14:2398.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 292,22
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
14:237,0775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
14:237,6616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0222
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
14:23386,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,59
|Açılış
|: 386,44
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DAGHL
|3,74
|8.364.658
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.886.980
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.533.131
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|81.447.710
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|58.116.380
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,86
|10.834.969
|% -7,14
|
|RAYSG
|6,64
|2.104.803
|% -6,35
|
|IHGZT
|3,55
|5.466.316
|% -5,33
|
|ISFIN
|3,90
|547.219.613
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,36
|440.800.754
|% -2,88
|
|MGROS
|31,16
|346.054.504
|% 5,06
|
|GARAN
|7,86
|327.727.557
|% 0,00
|
|ALKIM
|14,49
|322.829.290
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,36
|440.800.754
|% -2,88
|
|IHLGM
|1,14
|187.370.584
|% 3,64
|
|ISFIN
|3,90
|547.219.613
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,60
|141.507.836
|% 1,91
|
|ECILC
|4,87
|319.496.542
|% 8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6872
|8,7308
|% -0,87
|
|Frank
|7,2466
|7,2902
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8783
|1,8877
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-3,38
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.542
|-27,10
|
|Tam
|2.565
|2.608
|-27,90
|
|Yarım
|1.252
|1.275
|-13,60
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,08
|30,08
|-0,89
|