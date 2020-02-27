***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
27.02.2020 13:23
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Arttırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetim Komite raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821966
BIST
14:19111.904
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -3.267,35
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:196,1742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1742
En Düşük
6,1506
14:196,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0598
|Açılış
|: 6,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
14:19326,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,87
|Açılış
|: 326,86
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|OYAYO
|3,15
|40.193.929
|% 7,14
|
|FMIZP
|49,40
|36.540.169
|% 7,11
|
|GSRAY
|3,38
|60.619.202
|% -13,99
|
|ALGYO
|15,49
|118.834.923
|% -12,98
|
|TSPOR
|5,31
|36.419.033
|% -12,95
|
|RYGYO
|7,83
|9.224.358
|% -12,90
|
|SNPAM
|5,55
|1.574.794
|% -11,90
|
|THYAO
|12,54
|1.489.006.423
|% -5,29
|
|ASELS
|27,72
|695.398.965
|% -4,41
|
|KRDMD
|2,79
|590.755.706
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,31
|439.854.823
|% -1,50
|
|EKGYO
|1,48
|280.290.228
|% -2,63
|
|IHLGM
|1,31
|439.854.823
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,79
|590.755.706
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,48
|280.290.228
|% -2,63
|
|THYAO
|12,54
|1.489.006.423
|% -5,29
|
|ODAS
|2,08
|207.738.082
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9174
|7,9571
|% -0,02
|
|Frank
|6,3306
|6,3688
|% 0,88
|
|Riyal
|1,6400
|1,6482
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,49
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|19,96
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,66
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,73
|51,73
|-1,08
|
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