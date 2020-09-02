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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2020 11:10
GÜNCEL HABERLER



***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serdar ÖZDEMİR Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 01.09.2020 0312 491 74 75 yatirimciiliskileri@yayla.tc Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı 510496 - 111575 - 207998 - 906538 - 601192 - 406880




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872874


BIST



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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,02% |  0,22
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BIST En Aktif Hisseler11:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.131,30 4.164.672 % 10,00  
YONGA 31,46 210.908 % 10,00  
BALAT 2,31 202.809 % 10,00  
TKURU 188,30 1.591.888 % 9,99  
AKYHO 5,18 7.212.170 % 9,98  
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11:16 Alış Satış %  
Dolar 7,3759 7,3796 % 0,16  
Euro 8,7501 8,7554 % -0,26  
Sterlin 9,8099 9,8591 % -0,18  
Frank 8,0447 8,0932 % -0,26  
Riyal 1,9603 1,9701 % 0,13  
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11:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.964 -6,91  
Altın Gr. 465 465 -1,47  
Cumhuriyet 3.100 3.147 11,00  
Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 27,89 27,92 -0,21  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 -0,06  
B. Petrol 45,95 45,95 0,37  
Seans Raporu 11:16
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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