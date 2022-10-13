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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.10.2022 10:56
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DEMİRHAN ERÇIKTI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 12.10.2022 312 491 7475 yatirimciiliskileri@yayla.tc SERMAYE PİYASASI FALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI 924981




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071530


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler13:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 69,30 4.160.911 % 10,00  
KLRHO 33,26 203.102.584 % 9,99  
GESAN 114,60 277.084.379 % 9,98  
YEOTK 43,18 112.616.523 % 9,98  
CELHA 17,76 109.966.841 % 9,97  
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13:47 Alış Satış %  
Dolar 18,5869 18,5906 % 0,14  
Euro 18,0778 18,0972 % 0,42  
Sterlin 20,6510 20,7545 % 0,50  
Frank 18,5298 18,6415 % -0,03  
Riyal 4,9299 4,9546 % 0,09  
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13:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.675 2,24  
Altın Gr. 1.001 1.001 2,37  
Cumhuriyet 6.714 6.818 13,00  
Tam 6.746 6.795 2,00  
Yarım 3.287 3.322 2,00  
Çeyrek 1.646 1.661 0,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,20 0,16  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 0,10  
B. Petrol 92,60 92,60 0,15  
Seans Raporu 13:47
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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