***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2022 10:56
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DEMİRHAN ERÇIKTI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 12.10.2022 312 491 7475 yatirimciiliskileri@yayla.tc SERMAYE PİYASASI FALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI 924981
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071530
BIST
13:493.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 47,74
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.569
En Düşük
3.530
13:4918,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
13:4918,0916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0697
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
13:491.000,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.000,32
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler13:47
|COSMO
|69,30
|4.160.911
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.102.584
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|277.084.379
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|112.616.523
|% 9,98
|
|CELHA
|17,76
|109.966.841
|% 9,97
|
|RODRG
|28,50
|6.784.707
|% -7,83
|
|DIRIT
|3,13
|165.026
|% -7,67
|
|MMCAS
|4,31
|83.212
|% -5,48
|
|KRONT
|59,75
|30.193.290
|% -5,01
|
|USAK
|3,37
|64.187.560
|% -4,53
|
|THYAO
|87,70
|3.969.059.573
|% 3,06
|
|SASA
|83,05
|1.267.679.771
|% 1,40
|
|PETKM
|14,83
|1.114.215.844
|% 1,23
|
|AKBNK
|12,99
|1.012.901.498
|% 0,46
|
|ASELS
|31,60
|948.450.040
|% -0,06
|
|EKGYO
|4,20
|538.585.632
|% 1,45
|
|DOHOL
|5,43
|511.479.086
|% 3,23
|
|ODAS
|8,17
|741.229.164
|% 4,88
|
|YKBNK
|8,34
|697.910.052
|% 1,71
|
|AKBNK
|12,99
|1.012.901.498
|% 0,46
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5869
|18,5906
|% 0,14
|
|Euro
|18,0778
|18,0972
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,6510
|20,7545
|% 0,50
|
|Frank
|18,5298
|18,6415
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9299
|4,9546
|% 0,09
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.714
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.746
|6.795
|2,00
|
|Yarım
|3.287
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|0,15
|