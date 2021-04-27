***YBTAS* *BTCIM* *METUR* *NIBAS* *ISGSY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YBTAS******BTCIM******METUR******NIBAS******ISGSY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BTCIM, METUR, NIBAS, YBTAS, ISGSYSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BTCIM 1 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E BELKIS GÖZLER 290,734ISGSY 2 İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULLAH ÖZTÜRK 9.600,000METUR 3 METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. E GÜVENÇ YALÇINKAYA 24.300,000METUR 4 METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. E ŞAHİBE YALÇINKAYA 145.416,000NIBAS 5 NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E BATUHAN AYKURT 42.000,000NIBAS 6 NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÜVENÇ YALÇINKAYA 120,000YBTAS 7 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ABDULKADİR MUNGAN 0,280YBTAS 8 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ABDULKADİR MUNGAN 0,680(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931357BIST