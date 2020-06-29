***YBTAS* *OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
29.06.2020 16:55
***YBTAS******OSTIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler OSTIM, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
OSTIM 1 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E MURAT ORTAKCI 6.075,000
YBTAS 2 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEMSI ÇETINKAYA 0,560
YBTAS 3 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEMSI ÇETINKAYA 0,933
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853297
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 390,76
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,00
|5.551.946
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.043.034
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.578.867
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.734.501
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|2.482.520
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.909.117
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.008.185
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|507.107.096
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|136.628.360
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.639.131
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|1.996.809.943
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.116.959.471
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|996.930.809
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|968.978.215
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|841.565.204
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.116.959.471
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.206.491
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|353.926.839
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|818.266.105
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|1.996.809.943
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3860
|8,4281
|% -0,55
|
|Frank
|7,1887
|7,2320
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,82
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.551
|10,30
|
|Tam
|2.604
|2.617
|10,60
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,20
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,35
|41,35
|0,42
|
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