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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.06.2020 19:28
GÜNCEL HABERLER


- ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.900 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -7.756.813 -13.101.960
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketin 21.07.2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtım önerisi olarak Şirketin sürekli gelişimi ve sürdürülebilir kar dağıtımı amaçlarıyla ve tüm pay sahiplerinin menfaetlerini koruma ilkesi gözetilerek herhangi bir kar dağımı yapılmamasının önerilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852986


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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AYEN 4,85 259.116.165 % 9,98  
ISBIR 1.127,00 1.147.424 % 9,95  
AKSUE 11,06 28.707.143 % 9,94  
GEREL 5,22 34.689.576 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4832 8,5257 % -0,02  
Frank 7,1957 7,2391 % -0,05  
Riyal 1,8217 1,8308 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 0,60  
Altın Gr. 388 388 -0,02  
Cumhuriyet 2.515 2.536 0,30  
Tam 2.589 2.603 2,30  
Yarım 1.258 1.273 1,10  
Çeyrek 629 637 0,50  
Gümüş.Ons 17,73 17,77 0,24  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,06  
B. Petrol 41,27 41,27 0,96  
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