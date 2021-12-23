***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası) ile T.Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası) arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakarelerinin ilk toplantısı, ÇEİS'in, T.Çimse-İş'in, İşveren Temsilcilerinin ve İşçi Temsilcilerinin katılımı ile 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985838BIST