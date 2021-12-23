***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2021 17:37
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, Yibitaş Yozgat İşçi Birliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak üyesi bulunduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası) ile T.Çimse-İş Sendikası (Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası) arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakarelerinin ilk toplantısı, ÇEİS'in, T.Çimse-İş'in, İşveren Temsilcilerinin ve İşçi Temsilcilerinin katılımı ile 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985838
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -7,34%
|| -0,8953
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,9194
En Yüksek
|Değişim
|: -6,65%
|| -0,9207
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05655,82
En Yüksek
|Değişim
|: -7,34%
|| -51,98
|Açılış
|: 655,82
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2119
|11,3208
|% -7,13
|
|Euro
|12,7087
|12,9191
|% -6,65
|
|Sterlin
|15,0730
|15,1486
|% -7,27
|
|Frank
|12,2280
|12,3017
|% -7,50
|
|Riyal
|2,9929
|3,0079
|% -7,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,85
|
|Altın Gr.
|655
|656
|-52,29
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,66
|
|B. Petrol
|76,30
|76,30
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem