***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2020 15:13
SSA Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Yönetici Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici
David Rodriguez FERNANDEZ CFO Finans Sektörü Profesyoneli Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici
GÜLAY KAZANCI Fabrika Genel Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823289
BIST
16:31107.229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.235,05
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:316,2280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:316,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0514
|Açılış
|: 6,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
16:31319,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,40
|Açılış
|: 319,77
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|452.472.628
|% 17,96
|
|GYHOL
|22,98
|7.268.479
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.496.020
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.236.731
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,26
|34.560.671
|% 14,35
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,05
|14.438.317
|% -3,10
|
|ECZYT
|11,63
|9.060.489
|% -3,08
|
|MAALT
|76,50
|998.641
|% -2,49
|
|THYAO
|11,89
|993.812.836
|% 1,19
|
|ASELS
|28,14
|520.947.892
|% 2,33
|
|KARSN
|1,97
|452.472.628
|% 17,96
|
|GARAN
|9,62
|408.953.751
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,40
|334.854.529
|% 4,80
|
|KARSN
|1,97
|452.472.628
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,40
|334.854.529
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|224.875.577
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,42
|138.735.226
|% 2,16
|
|ADESE
|1,50
|144.375.446
|% 8,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9294
|7,9691
|% -0,46
|
|Frank
|6,4782
|6,5173
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6555
|1,6638
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.598
|19,14
|
|Altın Gr.
|320
|320
|4,12
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.117
|2.169
|9,50
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|4,59
|
|Çeyrek
|513
|525
|2,18
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|0,63
|
Seans Raporu
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