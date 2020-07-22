***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviJORGE ALEJANDRO WAGNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye DeğilGÜNTHER SMETANA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2019 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye DeğilHATIM BEN MOUSSA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2019 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye DeğilANTONIA MIGUEL SOUSA PELICANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 22.07.2020 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861257BIST