***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.07.2020 19:42
***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JORGE ALEJANDRO WAGNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
GÜNTHER SMETANA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2019 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
HATIM BEN MOUSSA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2019 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Bağımsız Üye Değil
ANTONIA MIGUEL SOUSA PELICANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 22.07.2020 Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861257
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0655
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05410,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 6,87
|Açılış
|: 410,68
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
411,93
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.947.476
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6970
|8,7406
|% 0,46
|
|Frank
|7,3397
|7,3839
|% 0,86
|
|Riyal
|1,8212
|1,8303
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|23,67
|
|Altın Gr.
|411
|411
|6,87
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|27,00
|
|Tam
|2.746
|2.758
|42,80
|
|Yarım
|1.333
|1.349
|20,90
|
|Çeyrek
|668
|675
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,72
|1,40
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,32
|
|B. Petrol
|44,21
|44,21
|-0,11
|
Seans Raporu
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