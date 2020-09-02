***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHATIM BEN MOUSSA Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Yönetici Votorantim Grup Şirketlerinde YöneticiMURAT MELEK CFO Finans Sektörü Profesyoneli -GÜLAY KAZANCI Fabrika Genel Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873040BIST