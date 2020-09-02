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***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2020 23:38
GÜNCEL HABERLER



***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HATIM BEN MOUSSA Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Yönetici Votorantim Grup Şirketlerinde Yönetici
MURAT MELEK CFO Finans Sektörü Profesyoneli -
GÜLAY KAZANCI Fabrika Genel Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873040


BIST



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BIST USD EURO ALTIN
18:051.084
Değişim :  -0,12% |  -1,28
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Önceki Kapanış :  1.085  
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1.080
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 3,41 810.586.756 % 10,00  
PKENT 1.131,30 4.608.142 % 10,00  
FENER 31,02 689.859.411 % 10,00  
BALAT 2,31 1.004.437 % 10,00  
YONGA 31,46 731.854 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3800 7,3838 % 0,01  
Euro 8,7334 8,7436 % -0,12  
Sterlin 9,8397 9,8890 % 0,12  
Frank 8,0830 8,1317 % 0,21  
Riyal 1,9648 1,9747 % 0,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 -0,21  
Altın Gr. 462 462 -4,62  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -32,00  
Tam 3.054 3.131 -32,03  
Yarım 1.476 1.515 -15,49  
Çeyrek 740 757 -7,75  
Gümüş.Ons 27,42 27,45 -0,02  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 -0,14  
B. Petrol 44,37 44,37 -1,21  
Seans Raporu 18:05
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