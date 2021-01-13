***YCY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.01.2021 10:39
***YCY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [YCY]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 11/01/2021 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 12/02/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
YCY
Actus Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
İstanbul Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901704
BIST
11:191.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,97
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
11:197,4353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:199,0751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0289
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:19444,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,71
|Açılış
|: 444,30
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:17
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|14.117.973
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|132.246.923
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|21,96
|138.205.467
|% -6,71
|
|RODRG
|16,24
|9.040.426
|% -6,61
|
|SISE
|7,78
|874.106.030
|% 1,83
|
|THYAO
|13,10
|591.667.989
|% 1,87
|
|PETKM
|5,27
|430.362.142
|% -0,38
|
|TCELL
|17,10
|407.438.644
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,48
|395.696.858
|% 1,22
|
|TSKB
|1,92
|315.749.376
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|395.696.858
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|874.106.030
|% 1,83
|
|PETKM
|5,27
|430.362.142
|% -0,38
|
|KARSN
|3,89
|187.917.862
|% 0,52
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4303
|7,4328
|% -0,29
|
|Euro
|9,0638
|9,0761
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,1532
|10,2041
|% -0,04
|
|Frank
|8,3620
|8,4124
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% -0,19
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|0,93
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|57,06
|57,06
|0,48
|
Seans Raporu
11:17
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11:27VESTL
Yüzde 6.70 oranında artışla 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 504, 382 adet işlem
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11:26XU100
Endeks 1, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 8, 503.00 milyon TL de
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11:26VANGD
Yüzde 4.37 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 152 adet işlem
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11:25FROTO
Yüzde 6.24 oranında artışla 168.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 252 adet işlem
-
11:23YAPRK
Yüzde 8.52 oranında artışla 105.70 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 285 adet işlem